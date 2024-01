"Il Golfo dell'Isola difende il suo mare: no al rigassificatore"

Noli, l'evento pubblico il 4 gennaio

Appuntamento giovedì 4 gennaio alle 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Noli per l'incontro pubblico organizzato dal Comitato Nolese per la difesa di Salute e Ambiente. L'evento è sostenuto dai 4 Comuni del Golfo dell'Isola (Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi), dall'Area Marina Protetta (AMP) Isola di Bergeggi, dal WWF savonese e dall'Associazione Menkab, il respiro del mare.

L'area marina del Golfo dell'Isola è uno dei siti più pregiati del territorio nazionale per patrimonio di biodiversità da tutelare e conservare, ed è una rotta regolarmente attraversata dai cetacei nella loro migrazione. L'adiacente specchio acqueo, tra Vado Ligure e Savona, è stato scelto da SNAM con il sostegno del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (contestualmente Commissario Straordinario per il rigassificatore, su nomina governativa), per ormeggiare la nave rigassificatore Golar Tundra, un vero e proprio impianto industriale galleggiante di stoccaggio e trasformazione del gas naturale liquefatto (Gnl) in stato gassoso.

Tale progetto preoccupa per il suo impatto su sicurezza, salute pubblica, ambiente, con conseguenze legate all'inquinamento marino, all'aumento del traffico di navi con carichi pericolosi, al rischio di incidenti rilevanti e agli effetti negativi che inevitabilmente si riverseranno sull'economia locale che vive di turismo sostenibile, legato alla qualità ambientale. "Il mare del Golfo dell'Isola è di rilievo assoluto per ricchezza di biodiversità - sostiene il Presidente del Comitato Nolese, Avv. Sabrina Grieco ma le varie attività umane sul nostro territorio ne stanno compromettendo la sopravvivenza", e aggiunge: "la Regione Liguria dovrebbe farsi promotrice di una politica che ha come finalità la protezione del proprio ecosistema e come obiettivo urgente quello della riduzione dell'uso di fonti fossili".

Alla serata interverranno: Mattia Fiorini, Sindaco di Spotorno - inquadramento del progetto e aggiornamento sullo stato di avanzamento della procedura in corso per la valutazione di impatto ambientale dell'impianto del rigassificatore Golar Tundra; Davide Virzi, Direttore della AMP Isola di Bergeggi – importanza di proteggere l'area per preservare le biodiversità dall'estinzione e per promuovere il turismo attivo ed esperienziale; Giulia Calogero, biologa dell'associazione Menkab, il respiro del mare dell'importanza dei canyon sottomarini come fonte di vita e per mantenere l'equilibrio dell'ecosistema dell'intero Mar Mediterraneo;

Regina Sozzi, fisico e socio WWF - dimostrazione di alcuni degli impatti ambientali del progetto legati alla cantieristica, alla movimentazione di sedimenti velenosi e inquinanti, alla sterilizzazione delle acque durante le operazioni di rigassificazione. Marco Grasso, moderatore, giornalista del quotidiano "Il Fatto Quotidiano". È possibile partecipare all'incontro anche attraverso la diretta su YouTube - canale Comune di Noli.