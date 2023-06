Il miglior ristorante al mondo? Peruviano. Gli Oscar, 5 italiani nella top 50

Oscar della cucina: i 50 migliori ristoranti al mondo. La classifica

Come ogni anno in questo periodo si sono svolti gli Oscar della cucina. E nella speciale graduatoria dei 50 migliori ristoranti al mondo, ci sono moltissime sorprese. A cominciare - si legge sul Giornale - dal vincitore dell'ambito premio. È peruviano il migliore ristorante del mondo. Si chiama Central, è a Lima e lo chef è Virgilio Martinez. La cerimonia si è svolta alla Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia, edificio visionario disegnato a inizio millennio da Santiago Calatrava. Sul resto del podio due spagnoli: Disfrutar di Barcellona e Diverxo di Madrid. Nella lista figurano cinque chef italiani, anzi cinque ristoranti, visto che il riconoscimento va alle insegne, per premiare l’esperienza complessiva, ciò che significa anche sala, servizio e atmosfera.

Come l’anno scorso - prosegue Il giornale - il più alto in graduatoria è un ristorante con una sola stella Michelin. Sale dall’ottavo al settimo posto Lido 84 a Gardone Riviera, che l’anno scorso aveva occupato l’ottava posizione (chef Riccardo Camanini). Secondo italiano Reale di Castel di Sangro in provincia dell’Aquila, dove operano Niko Romito con il fondamentale apporto della sorella Cristiana, che scende di una sola posizione, dalla 15 alle 16. In classifica non c’è nemmeno Massimo Bottura, che ha vinto la competizione due volte, nel 2016 e nel 2018 con la sua Osteria Francescana di Modena, e che è ora inserito, come tutti i trionfatori delle precedenti edizioni, nella "Best of the Best", una sorta di "hall of fame" della manifestazione. Grande assente del made in Italy gastronomico Antonino Cannavacciuolo.