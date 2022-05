Il Papa proclama 10 nuovi santi, “politici per esserlo lottino per il bene”

Chiesa, il Papa in piazza San Pietro per canonizzazone di 10 nuovi santi

Papa Francesco ha dato inizio, in Piazza san Pietro, alla cerimonia per la proclamazione di 10 nuovi santi, tra cui Charles de Foucauld. Un grande applauso, una vera e propria ovazione si è levata dalle decine di migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro dopo che Papa Francesco ha pronunciato la formula di canonizzazione dei dieci nuovi santi. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne, sono cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Chiesa, il Papa: politici per essere santi lottino per il bene comune

"Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onesta' e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli" e lottando per i tuoi compagni per la loro paga. Lo ha detto Papa Francesco dopo aver proclamato dieci nuovi santi. "Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesu'. Hai autorita'? Qua ce ne sono molte", ha aggiunto, "Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali".

Chiesa, il Papa zoppica vistosamente alla fine della celebrazione

Al termine della celebrazione che ha visto la canonizzazione di 10 nuovi santi, sul sagrato di san Pietro, Papa Francesco ha salutato stando in piedi i numerosi porporati presenti, ma zoppicando vistosamente.

Chiesa, tutti i nuovi santi canonizzati dal Papa

Si tratta di Titus Brandsma (1881-1942), Presbitero professo dell'Ordine Carmelitano, martire; Lazzaro detto Devasahayam (1712-1752), laico, martire; Ce'sar de Bus (1544-1607), presbitero, Fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari); Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), Presbitero, Fondatore dell'Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo; Giustino Maria Russolillo (1891-1955), Presbitero, Fondatore della Societa' delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni; Charles de Foucauld (1858-1916), Presbitero; Marie Rivier (1768-1838), vergine, Fondatrice della Congregazione delle Suore della Presentazione di Maria; Maria Francesca di Gesu' Rubatto (1844-1904), vergine, Fondatrice delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano; Maria di Gesu' Santocanale (1852-1923), vergine, Fondatrice della Congregazione delle Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes; Maria Domenica Mantovani (1862-1934), vergine, Cofondatrice e prima Superiora Generale dell'Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.

