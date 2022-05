Il Papa respinto da Mosca. "Niente tappeto rosso. Suo cattolicesimo è pro gay"

Guerra Russia Ucraina, fredda accoglienza del Papa a Mosca

La guerra in Ucraina si fa sempre più cruenta e rischia di diventare un conflitto mondiale. Ma Putin non ha nessuna intenzione di negoziare e continua a bombardare le principali città del Paese. Neanche la proposta di offrirsi come negoziatore da parte di Papa Francesco sembra aver sortito gli effetti sperati. La notizia - si legge sul Corriere della Sera - dell'intenzione di andare a Mosca da parte di Bergoglio, è stata ampiamente ripresa dai media locali. Ma in linea di massima permane lo scetticismo verso la sua missione di pace.

"Il Papa non si aspetti un tappeto rosso ai suoi piedi", ha detto il presentatore del telegiornale del mattino di Rossiya-1, il canale del propagandista-oligarca Vladimir Soloviov. "La sua missione - riporta il Corriere - non sarà facile, i rapporti tra noi e "loro" sono ormai troppo compromessi". Alcuni commenti dei lettori apparsi su Vzglyad, giornale online politico-economico, danno valore a questa tesi. "Il Vaticano è sempre stato antirusso". "Vogliono dividere la Chiesa ortodossa con il loro cattolicesimo dalle tinte azzurre". L’azzurro, nel gergo russo, è il colore che identifica i gay.

