Il ragù alla bolognese cambia, nuova ricetta: non serve scomodare i grilli

Il ragù alla bolognese si rinnova: ecco la nuova ricetta ufficiale

Cambia una delle ricette simbolo della cucina italiana nel mondo, ovvero il ragù alla bolognese. L'Accademia Italiana della Cucina ha rinnovato la versione ufficiale del tradizionale sugo con carne, consentendo “l'utilizzo del macinato misto e del brodo di dado”. A renderlo noto è la Camera di Commercio di Bologna, dove finora era depositato un “brevetto” datato 17 ottobre 1982.

Il motivo? “Era necessario adeguare la ricetta originale con le abitudini di consumo delle famiglie di oggi”, ha spiegato l'Accademia Italiana della Cucina. La nuova ricetta, frutto di lunghe ed approfondite ricerche condotte da un apposito Comitato di studi, vede la sostituzione della cosiddetta "cartella”, ovvero il diaframma di manzo, in quanto non è più facilmente reperibile nei supermercati delle città e, per questo motivo, le famiglie hanno iniziato a usare, secondo l'Accademia, sempre più il macinato misto. Oltre alla polpa di manzo, poi, cambia pure il brodo “di carne o vegetale”, che ora può essere “anche di dado” - altra concessione ai tempi moderni e alle esigenze di velocità.