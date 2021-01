"Il riposo di Snoopy", a Ischia un manifesto funebre per un cagnolino

Ischia, isola da cani. Sui muri della città è comparso un manifesto funebre per la morte di un cane. Il necrologio con nome e foto del quattrozampe, riportava anche il nome della casa funeraria per animali che l'aveva cremato: "Il riposo di Snoopy". "Sei andato via tragicamente ma vivrai per sempre nel nostro cuore», si legge sull' annuncio mortuario, "non ti dimenticheremo mai. La tua famiglia".

Il cagnolino, come si legge su Dagospia, era stato investito su una strada a scorrimento veloce del luogo. La sezione locale dei Verdi ha lamentato la mancanza di cliniche veterinarie attrezzate con Tac, risonanza magnetica nucleare, analisi istologiche e citologiche, prelievi ematici, per far fronte alle situazioni di emergenza.