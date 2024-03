Il veggente di Paratico: "Sul mio corpo i segni della Passione di Gesù". FOTO

Questa sera nel corso della trasmissione “Iceberg” condotta da Marco Oliva su Telelombardia verrà mandato in onda un video inedito e particolarmente suggestivo riguardante la presunta “passione” che il veggente di Paratico Marco Ferrari dice di aver vissuto per dieci anni nel giorno del Venerdi Santo. In allegato un fermo immagine del video che sarà in onda a partire dalle 20,30 in cui verrà mostrata la flagellazione, l’agonia e la crocefissione che Ferrari dice di aver vissuto per dieci anni consecutivi.

Che significato ha il video che mostrerà stasera?

Il video si riferisce alla Passione che ho vissuto per 10 anni (dal 1995 al 2005) e ho deciso di renderlo pubblico perché davanti a tanta confusione credo che le persone debbano fare opera di discernimento spirituale. Questo è un momento importante, ricorre il trentesimo anniversario della prima apparizione.

Cosa contiene?

Ogni venerdì santo ho rivissuto sul mio corpo la passione di nostro Signore e credo che sia un messaggio per il mondo di oggi davanti a tanta sofferenza e ingiustizia perché abbiamo avuto un Dio d'amore che ha sofferto per noi. Sul mio corpo ho rivissuto la flagellazione, l'agonia, la coronazione di spine e la crocifissione con l'apertura della stimmate e con altri segni della Passione

Perché ha deciso di mostrarlo solo adesso? Perché vuole renderlo pubblico contando che molti potrebbero non credere a quello che vedono?

Così come la questione delle apparizioni e dei miracoli anche con questo video non voglio attirare credibilità ma credo questo sia un monito all'umanità e ho deciso di renderlo pubblico anche dopo i fatti collegati a Trevignano Romano che reputo aver sminuito la santità di Maria e ridicolizzato i segni di questi tempi

Che cosa si sente di dire in merito al messaggio?

Negli ultimi 2 messaggi del 24 marzo e del 26 marzo (apparizione per i 30 anni) il cuore del messaggio è concentrato nella frase di Maria che ci richiama alla preghiera, alla testimonianza, alle opere di carità e all'amore vicendevole.