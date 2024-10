Incendio ad Abano Terme, paura nella notte: il fumo invade l'hotel Alexander. Oltre 200 evacuati, persone intossicate

Incendio all'hotel Alexander di Abano Terme, 45 persone intossicate

Notte di paura ad Abano Terme, dove un incendio poco dopo la mezzanotte è divampato nell'hotel Alexander, uno dei più grandi in città. Il bilancio delle persone lievemente intossicate è di 45, mentre gli evacuati salgono oltre i 200. Il rogo è stato completamente domato alle 7,30 di questa mattina dai Vigili del Fuoco. Le fiamme, per cause ancora da accertare, erano partite da un vano tecnico al secondo piano e il fumo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti portati in salvo.

Delle 45 persone visitate al pronto soccorso perché avere respirato del fumo, nessuna ha avuto conseguenze serie. I vigili del fuoco sono arrivati nell'immediatezza da Abano e a seguire da Padova, Piove di Sacco, Rovigo e con i volontari i Borgoricco con una trentina di operatori e 9 automezzi, tra cui due autoscale e una piattaforma aerea. Una famiglia di tre persone con un bambino piccolo rimasti bloccati al sesto piano sono stati tratti in salvo e portati a terra con l'autoscala. Tutti gli ospiti sono stati assistiti con generi di conforto e riposizionati su altre strutture alberghiere della zona. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei beni degli ospiti.

Incendio all'hotel Alexander di Abano Terme, la testimonianza di due amiche romane

"La stanza è stata presto invasa dal fumo, non vedevamo e non capivamo nulla e siamo andate sul terrazzino; li' ci siamo salvate grazie al cestino che i pompieri hanno calato con la gru". È la testimonianza sull'incendio all'hotel Alexander di Abano di due amiche romane, Patrizia e Roberta, che ora si stanno preparando per fare ritorno a casa. "Siamo ancora terrorizzate - raccontano - con l'odore del fumo appiccicoso ancora addosso". "C'era tanto fumo e un buio pesto che disorientava - aggiunge Marcella, anche lei romana - Abbiamo visto tre persone calarsi dalla stanza al primo piano con le lenzuola, credo siano rimaste ferite".