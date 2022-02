Incendio sul traghetto Euroferry Olimpia vicino a Corfù, passeggeri evacuati

Incendio su un traghetto tra Italia e Grecia, passeggeri in salvo

Sono sconosciute le cause dell’incendio scoppiato a bordo di un traghetto della Euroferry Olimpia, nave della Grimaldi Lines, che si trovava a circa 9 miglia dalle coste greche, in acque Sar elleniche. Sono stati messi in salvo tutti i 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio che, partiti da Igoumenitsa, erano diretti a Brindisi.

La Guardia costiera italiana ha messo a disposizione di quella greca i mezzi aerei e terrestri necessari. È intervenuta anche una motovedetta della Guardia di finanza e, come riportato dai media greci, tutti i passeggeri risultano evacuati.

Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, sono state le autorità greche a richiedere l'intervento del pattugliatore "Monte Sperone" della Guardia di Finanza, intorno alle 4 della scorsa notte, per evacuare prontamente le persone a bordo della nave Grimaldi.

Il pattugliatore, che in quel momento era situato a circa 11 miglia da Corfù, stava assistendo un altro mezzo del Corpo in avaria in navigazione verso Milos. Arrivati sul posto, i finanzieri hanno iniziato ad evacuare le persone con due battelli per un totale di 243 tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Altre 34 persone sono state recuperate da una motovedetta della Guardia Costiera greca.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella mattinata di oggi ha chiamato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, per complimentarsi per il salvataggio dei passeggeri della nave Euroferry Olimpia, ad opera della motovedetta "Monte Sperone". Mattarella ha chiesto di estendere l'apprezzamento e la riconoscenza a tutto l’equipaggio.

