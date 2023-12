Influenza, oltre un milione di italiani a letto. "Isolarsi come col Covid"

Oltre un milione di italiani a letto con l'influenza per Capodanno

Non siamo ancora al picco, previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l'influenza, con numeri già elevati per questo periodo e con ricadute negli ambulatori dei medici di famiglia e nei pronto soccorso. Secondo il Corriere della Sera, oltre un milione di italiani ha l'influenza. Proprio l'anticipo del punto massimo dei contagi, che generalmente si verifica a fine gennaio, sta provocando un maggior afflusso nei reparti d'urgenza anche a causa della coincidenza della parziale chiusura degli studi medici di famiglia per le feste.

"Il picco è anche il risultato del traffico di virus e batteri veicolati da baci e abbracci", osserva al Corriere della Sera Marco Falconi, direttore del centro malattie infettive dell’ospedale Cisanello di Pisa: «Raccomandare di limitare le manifestazioni d’affetto non sarebbe giusto, però una volta ricevuta la diagnosi di influenza dovremmo comportarci come per il Covid19». E ancora: «L’ondata di sindromi respiratorie sta causando più problemi del Covid — insiste Falconi —. La differenza è che chi risulta positivo al SarsCov-2 la prende seriamente, si isola e indossa la mascherina. Chi è influenzato è al contrario convinto di avere una malattia banale».

"Quest'anno la situazione sembra peggiore rispetto agli anni passati proprio per questa coincidenza temporale" sottolinea all'Ansa Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici, precisando che tutto il sistema, compreso quello dei medici di famiglia in queste settimane, sta registrato un aggravio di lavoro e di disagi. L'Istituto superiore di sanità ha evidenziato il trend settimanale in crescita dell'influenza con una percentuale di contagiati poco sotto il 30% (29,4%) sul totale dei campioni analizzati, sottolineando inoltre come nel caso della simil influenza il livello attuale risulti il più alto di tutte le stagioni precedenti. Mentre sono quasi 40mila le infezioni da Covid registrate nell'ultima settimana, anche e i dati Fiaso non segnalano un aumento di ricoveri a causa del virus pandemico.