Inverno 2021 2022, gelo e neve record. Inverno più freddo da 65 anni. Meteo

Come sarà l'inverno 2021-2022? Gli esperti di meteo inziano a chiederselo e a studiare i dati. C'è una teoria, potrebbe essere in Europa e in Italia l'inverno più freddo degli ultimi 65 anni con temeperature polari e ampiamente sotto zero per 3 mesi e moltissime copiose nevicate anche in pianura, Milano, e perfino sulle coste, Napoli e Bari. Oltre a Roma e Firenze. Insomma, record di gelo e neve.