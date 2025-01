Invitalia, palestra gratis all inclusive per i dipendenti: più sani e più belli

Lavorare a Invitalia conviene, soprattutto perché si ha la garanzia di essere più sani e più belli e sempre in forma fisica perfetta. A far gola, oltre allo stipendio base da 32 mila euro l'anno, ci sono 300 euro come “il borsellino welfare, cioè un conto dedicato per beni e servizi sociali, l'assicurazione sanitaria estesa alla famiglia, una serie di convenzioni e, l'eccezionale benefit rappresentato da un abbonamento gratuito all-inclusive “in primario centro fitness”.

Segretario-segretaria del Dg che non c'è nell'organigramma

La prova delle grandi attenzioni che la società pubblica ha per la forza lavoro, arriva da una ricerca di personale pubblicata su un portale di annunci. Dallo scorso 23 gennaio su Linkedin è comparsa la ricerca di un “addetto/addetta” da inserire nell'Unità Organizzativa Public Advisory, il gruppo di lavoro che ha come compito quello di posizionare i temi cari alla società all'attenzione del decisore pubblico, cioè lo stesso azionista.

Un ruolo di responsabiltà

Ebbene, qui si ricerca per il Direttore Generale (che però non esiste nell'organigramma pubblicato sul sito ufficiale, ndr) una persona che dovrà gestire la corrispondenza, il protocollo, l'agenda del DG e organizzare eventi e riunioni. Insomma, nulla di più di una segreteria efficiente in cambio di 32 mila euro l'anno di retribuzione lorda.

Buoni pasto da 12 euro, la superpalestra e lo smart working al 60%

Non che sia uno stipendio d'oro, oltretutto a tempo determinato, ma quello che fa gola sono soprattutto i benefit che partono dai 12 euro al giorno come buono pasto e finiscono incredibilmente con un super abbonamento a una super palestra all-inclusive. Valore economico, circa 20 euro al mese, che garantisce accesso illimitato, probabilmente bevande energetiche illimitate e se la convenzione è quella in cui tutti sperano, oltre agli attrezzi, la “mitica” poltrona relax massaggiante sempre illimitata e le lampade abbronzanti, ovviamente illimitate.

Se a questo si aggiunge che nella società presieduta Rocco Sabelli e governata dall'Ad Bernardo Mattarella, è previsto lo smart working fino al 60%, che arriva fino al 100% delle giornate per i genitori con figli nel primo anno di vita, ecco che la società con sede in via Calabria. Diventa un Eldorado rispetto ad altre realtà pubbliche, magari come il mondo della scuola, oppure confrontate con i privati. E poi dicono che lo Stato tratta male i suoi dipendenti.

Invitalia: "Ricerca personale per un committente"

Invitalia spiega che “La ricerca si riferisce per un ruolo presso un committente; la palestra è prevista dal contratto collettivo di riferimento e ha come obiettivo la promozione e la salute dei dipendenti dei 2900 dipendenti. La gara d'appalto per il benefit salte ha un costo aziendale pari a 160 euro l'anno a dipendente”.

Note aggiuntive per chi si vuole candidare: ad Invitalia si lavora nella fascia 8-19,30; la candidatura è ancora aperta su Linkedin.