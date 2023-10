Israele, allarme sicurezza in Italia. Monitorati i luoghi di culto ebraici

Guerra Israele, allarme sicurezza anche in Italia

La guerra in Israele fa alzare l'allarme anche in Italia. «Particolare attenzione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – viene rivolta alla sicurezza della comunità ebraica presente sul territorio nazionale». Massima allerta, dunque, su tutti i luoghi sensibili, anche se «è stata innalzata per una questione soprattutto prudenziale, non legata a segnali di pericoli imminenti», scrive La Stampa.

Come riporta il quotidiano torinese, "a Roma si concentrano le maggiori attenzioni di prefettura, questura e intelligence. Specie in questi giorni: domani nel ghetto ebraico si ricorderà l’attentato terroristico alla sinagoga in cui morì Stefano Gaj Taché, il 9 ottobre del 1982, mentre il 16 ottobre ricorrerà l’ottantesimo anniversario del rastrellamento da parte delle SS naziste". Tra i pericoli dell'escalation, scrive sempre La Stampa, anche l'aumento del numero dei migranti.

Attenzione a sinagoghe, centri culturali, ambasciate e consolati in Italia e Santa Sede, gli aeroporti dove partono aerei della compagnia di bandiera israeliana El Al: ogni luogo e ogni cerimonia legati a Israele saranno messi sotto stretta osservazione. C'è poi il fronte degli italiani fuori dai confini. "Tutti i 18 mila italiani presenti in Israele in questo momento, così come i circa venti connazionali attualmente nella striscia di Gaza, sono stati contattati" scrive la Stampa.