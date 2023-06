Italia a corto di medici di base, ogni guardia medica avrà mille pazienti

Carenza medici di base, ogni guardia medica avrà fino a 1000 assistiti: approvato Dl Inps

Buone notizie sul fronte della sanità pubblica. Per contrastare la carenza dei medici di base arrivano in soccorso le guardie mediche, compensando così, almeno in parte, con il numero dei cittadini che ne sono rimasti privi. Grazie a un emendamento, che vede come prima firmataria la deputata FdI Marta Schifone, relativo al Dl Inps approvato in via definitiva oggi in Senato, ciascuna guardia medica potrà prendere in carico fino a 1000 assistiti. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

