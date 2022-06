Jack & Coke il nuovo drink Brown-Forman e Coca-Cola

Il nuovo drink Jake & Coke, firmato Brown-Forman e Coca-Cola

Arriva in versione ready to drink, il classico cocktail coca e whisky, grazie alla partnership stipulata tra Brown-Forman e The Coca-Cola Company. Il cocktail pre-mixato pronto da bere si chiama Jack & Coke, al momaneto sarà lanciato in Messico alla fine del 2022, poi, arriverà su altri mercati.

La bevanda è composta da Jack Daniel’s Tennessee Whiskey e Coca-Cola, sia nella versione tradizionale che in quella Zero zuccheri, e con una gradazione alcolica intorno al 5%, anche se questa varierà a seconda dei mercati. Sulla lattina sono evidenti i loghi dei due brand, con i simboli del consumo responsabile e ai limiti di età sotto i quali è vietato poter bere la bevanda.

La campagna pubblicitaria di lancio del prodotto aderirà a ben precise linee guida di marketing responsabile, per evitare che venga vista dal pubblico minorenne di Coca-Cola. Lawson Whiting, ceo e presidente di Brown-Forman Corporation, commenta: "Due icone americane si sono unite per offrire ai consumatori un’esperienza di gusto coerente, comoda e facile datrasportare".



"Brown-Forman è leader nella categoria ready-to-drink da quando abbiamo lanciato il nostro primo RTD di Jack Daniel’s più di 30 anni fa. Coca-Cola integra perfettamente le nostre offerte esistenti, consentendoci di accelerare l’espansione e continuare a far crescere la nostra attività in tutto il mondo", conclude Whiting.

Mentre, il presidente e ceo di The Coca-Cola Company, James Quincey aggiunge: "Continuiamo a sviluppare il nostro portafoglio beverage tenendo al centro i consumatori, e questo include nuovi prodotti con il nostro iconico marchio Coca-Cola".

