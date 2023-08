Jesolo, taxi gratis post disco per chi è ubriaco. "Loro bevono e noi paghiamo"

Jesolo, il taxi gratis fa scoppiare la bufera. L'esperimento di Salvini divide

Fa discutere l'iniziativa promossa da Matteo Salvini che permette a chi va in discoteca e beve troppo di tornare a casa gratis in taxi. Il primo weekend di sperimentazione si è concluso ma le polemiche non si fermano. Il test - si legge su Repubblica - ha fatto il suo esordio a Jesolo, nella discoteca "Il Muretto". Uno dei sei locali selezionati dal governo per testare l'iniziativa (che durerà fino a metà settembre) di offrire un servizio navetta gratuito a chiunque abbia un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Basta sottoporsi al test uscendo dal locale e scatta il voucher per montare sul taxi e farsi portare comodamente a casa. Solo loro però. Per tutti gli altri, la corsa si paga. Un distinguo che da giorni ha scatenato le polemiche, diventate argomento di critiche feroci sotto al post Twitter del vicepremier che lodava la sua iniziativa: "Bene così, ogni potenziale incidente evitato e ogni vita salvata sono una vittoria".

Da lì una pioggia di commenti. "Loro bevono e noi cittadini paghiamo?". Centinaia di critiche tutte dello stesso tenore. Inaccettabile per i più che vengano stanziati soldi pubblici per spesare il divertimento serale di chi vuole eccedere con l’alcol. "E gli anziani? E le donne sole? No, loro devono pagare", alcuni dei paragoni più in voga. Ma alcuni ragazzi difendono l'iniziativa: "Questa è la soluzione giusta, eviterà un sacco di incidenti".