Johnny Depp festeggia la vittoria su Amber Heard... adottando un tasso!

Sconfitta Amber Heard, ora Johnny Depp coccola... Freddie!

Il giorno dopo la vittoria giudiziaria sull'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ha fatto un’apparizione a sorpresa in un salvataggio di animali nel Kent, il Folly Wildlife Rescue.

L'attore 58enne è stato portato al rifugio dall'amico Jeff Beck, famoso musicista con il quale ha diviso il palco del concerto di Londra, che è anche il padrino di questa meritevole attività animalista.

Johnny Depp, che sfoggiava un look molto rock, con tanto di toppa raffigurante Che Guevara sulla manica destra, ha coccolato a lungo Freddie, un tasso rimasto orfano e quindi adottato dagli animalisti inglesi.

Il Folly Wildlife Rescue ha molto gradito la visita dell'attore: “Che pomeriggio incredibile è stato per il nostro staff e i volontari, mentre visitava le unità di cura e veterinaria dell’ospedale. Johnny è stato incredibilmente lusinghiero e, con le sue stesse parole, 'sbalordito' da ciò che ha visto. Per completare la visita, gli abbiamo anche concesso il raro privilegio di tenere brevemente in braccio Freddie (come Mercury!) uno dei tanti cuccioli di tasso orfani che stiamo attualmente allevando a mano – e penso sia giusto dire che è stato travolto da tutta l’esperienza!".

Leggi anche: