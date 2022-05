Johnny Depp-Amber Heard: lui aspetta il verdetto del processo suonando il rock

Processo Depp-Heard: in arrivo la sentenza

Per Johnny Depp e Amber Heard è il giorno del giudizio. Il lungo processo tra i due ex coniugi è arrivato al momento della sentenza, attesa per martedì 31 maggio. Gli esiti possibili sono tre: potrebbe aver ragione Depp, che chiede 50 milioni di dollari all’ex moglie, che lo avrebbe diffamato dandogli del violento, potrebbe vincere lei, che ne chiede il doppio, o ci potrebbe essere un salomonico pareggio, con parziali addebiti di colpa a ciascuno dei ricorrenti. Quest’ultima ipotesi, d’altronde, rispecchierebbe la deposizione della terapista della coppia, che ha parlato di “violenze reciproche” nel turbolento menage.

Altrettanto turbolento è stato il processo, con una sequela di accuse pesantissime e vicendevoli. I testimoni che si sono alternati hanno aiutato la giuria a vederci più chiaro, ma è opinione comune che sul piano mediatico abbia già vinto Depp, che ha sempre negato di essere un violento e la cui versione è stata confermata da alcune sue ex: Winona Ryder, Vanessa Paradis e Kate Moss, quest’ultima chiamata a testimoniare dalla Heard, con un vero e proprio autogol.

Svoltosi tutto in diretta tv, il processo Depp-Heard è somigliato moltissimo a una serie-tv, con l’ex Pirata dei Caraibi abilissimo a conquistare le simpatie del pubblico con una serie di battute spiritose nei confronti del giudice e degli avvocati dall’ex moglie, ma anche scoperchiando il vaso di Pandora sul tema degli uomini vittima di violenza domestica: per quanto sia un tabù culturale, lui insiste nel dichiararsi parte lesa e anche per questo molti uomini americani fanno il tifo per lui, insieme alle sue tante fans che lo hanno aspettato all’ingresso e all’uscita del tribunale, in ogni sessione.

Amber Heard, invece, ha passato la maggior parte del processo zitta e compita nel suo scranno. Con lo sguardo arcigno e tirato, ha sciorinato una serie di registrazioni audio sulle sue liti con Johnny Depp, ma la loro stessa esistenza ha suscitato dei dubbi: possibile che in occasione di furenti liti col marito una donna si metta a registrare di nascosto? Beh, forse sì, se è vero, come sostiene lei nell’ormai famoso articolo del 2018 sul Washington Post, che da tempo stava vivendo in un incubo familiare. Ma è proprio quell’articolo che ha spinto Depp a denunciarla per diffamazione e, dopo il verdetto mediatico, ora tocca quello del tribunale: ad emetterlo saranno sette giurati popolari, la cui identità rimarrà segreta per un anno, dalla cui decisione dipende anche il futuro professionale dei due attori, che in questa vicenda si stanno giocando anche l’immagine. Che ci sia tensione è indubbio, ma Johnny Depp, che suona la chitarra da quando aveva 12 anni, ha trovato un modo originale per scioglierla: apparire come ospite a sorpresa sul palco del concerto londinese di Jeff Beck, nella mitica Royal Albert Hall.

