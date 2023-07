Kata, i due uomini che cercavano i suoi parenti con insistenza. Nuova pista

Kata, il furgone con dietro lo scooter. La traccia che porta all'estero

Non c'è traccia della piccola Kataleya, la bimba di 5 anni di origine peruviana scomparsa nel nulla dal 10 giugno. Le sue ricerche continuano senza sosta, a Firenze, dove viveva in un ex hotel abbandonato con la madre e il padre ma anche nel resto dell'Italia e addirittura all'estero. Nessuna possibilità viene esclusa. Spunta una nuova pista in seguito alle testimonianze raccolte dagli ex occupanti della casa ora dismessa.

Due uomini, in due distinte occasioni, - si legge su Repubblica - si sarebbero presentati nell’ex albergo occupato, chiedendo di un parente di Kataleya in modo insistente. C’è anche questo dettaglio, riferito nei giorni scorsi da un testimone, nelle indagini sul mistero della piccola Kata. Un dettaglio su cui carabinieri e procura hanno accesso i riflettori, per cercare riscontri, e, a cascata, individuare i due uomini.