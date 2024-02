L'abito non fa il prete: truffatore si finge parroco e deruba 15 comunità

Un 23enne ha truffato diverse parrocchie fingendosi prete. Il bottino è di diverse migliaia di euro

Un 23enne di Andria fingendosi prete avrebbe truffato oltre 15 parocchie tra Puglia, Abruzzo e Basilicata nell'arco di un paio di mese facendosi dare soldi che, diceva, sarebbero stati destinari alle persone bisognose. Il giovane è stato sottoposto ad ordinanza di custiodia cautelare da parte della polizia per truffa aggravata e sostituzione di persona ed era già stato in carcere per reati simili.

Una delle prime vittime della truffa è stato un sacerdote di Canosa di Puglia a cui il 23enne si era presentato menl marzo di due anni fa come un omolgo di Taranto alla ricerca di aiuti per una ragazza madre. Il prelato gli avrebbe quindi versato circa 7mila euro.

Le indagini sono partite proprio da questa denuncia e hanno permesso di appurare che il giovane era riuscito a raggirere anche altri preti, a cui avrebbe sottratto cifra tra 100 euro e diverse migliaia di euro.