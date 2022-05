L'analista militare russo, Khodaryonok: "La Russia non guarda la realtà"

Mosca si rifiuta di vedere come realmente stanno le cose sul campo militare, parola dell'analista Khodaryonok

Sul canale televisivo del Cremlino Russia 1, l'altra sera, un analista militare russo, Mikhail Khodaryonok, ha detto tutta la verità in merito al fatto che la Russia non sta guardando in faccia alla realtà militare sul campo e di come, ormai, sia geopoliticamenete isolata.

Mentre, in Ucraina sono in arrivo milioni di armi e l'esercito ha il morale altissimo. Inoltre, Khodaryonok afferma: "Non guardare a questo ci porterà prima o poi a essere colpito duramente dalla realtà della storia, una cosa di cui ci pentiremo".

"La Russia ha ormai il mondo contro. Siamo completamente isolati. Basta col tintinnio di sciabole sui missili in direzione della Finlandia", prosegue l'analista.

Ques'intervento da parte di Mikhail Khodarynok è avvenuto nel talk show di Olga Skabeyeva, una delle più oltranziste propagandiate del regime, assieme a Vladimir Soloviov e Dmitry Kiselyov.



