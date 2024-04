L'ex ministro Roberto Speranza contestato a Ostia dai No vax: "Assassino"

"Assassino": Speranza contestato a Ostia dai no vax

L’ex ministro della Salute Roberto Speranza è stato aspramente contestato dopo la presentazione del suo libro a Ostia da un gruppo di No-vax. Uscendo dal municipio, dove aveva presentato il suo libro “Perché guariremo”, Speranza, scortato dalle forze dell’ordine, è stato circondato dai no vax al grido "Assassino".

Come riporta l'Ansa, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. L'evento è stato poi spostato nella sala consiliare del municipio proprio per motivi di sicurezza. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dei poliziotti della Digos.

GUARDA IL VIDEO

L’ex ministro della salute Speranza costretto a vivere sotto scorta e a scappare da branchi di boomer come quello che si è reso ridicolo in questo video con fischi e insulti.



È tutto questo odio nato per la paura di un aghetto e una punturina.



Fighette



pic.twitter.com/HExgSdpAxP — Cuggino Massone 🐧 (@IlNazionale) April 4, 2024

Fassino: "Solidarietà a Speranza"

"Solidarietà a Roberto Speranza per l'incivile aggressione subita da chi, come i #novax, pretendono libertà di azione e parola, anche a scapito della salute della collettività, ma che sono sempre in prima fila per impedire brutalmente la manifestazione del pensiero altrui (e dell'opinione scienza)".

Lo ha scritto su X Piero Fassino, deputato del Partito democratico.