Attraversa lo Stretto su una slackline: impresa di Jaan Roos, primo a farlo

L'atleta estone Jaan Roose ci ha messo tre ore, ma è riuscito ad attraversare lo Stretto di Messina su una slackline larga 2 cm

Jaan Roose, a quanto pare, non soffre di vertigini. O almeno così non pare dopo quello che ha fatto oggi, mercoledì 10 luglio. L'atleta estone ha attraversato lo Stretto di Messina su una slackline (una corda) larga circa 1,9 cm. Si trovava a un'altezza di circa 260 metri sopra il mare. Il suo obiettivo era quello di battere il record del mondo anche se, purtroppo, non ce l'ha fatto a causa di una piccola caduta sul finale (l'atleta è scivolato). La sua impresa rimane comune storica e bellissima da vedere.

Alle 8:30 di questa mattina, lo sportivo è salito sul pilone di Santa Tarda, a Villa San Giovanni, sul versante calabrese e quindici minuti dopo, da un'altezza di 265 metri, ha iniziato a camminare sulla sua slackline (ovviamente assicurato e in condizioni di sicurezza). Per 3,5 km, Roose ha attraversato il tratto di mare fino ad arrivare in Sicilia. L'obiettivo dell'impresa era quello di riuscire a stabilire il nuovo record mondiale, cercando di battere il precedente primato di quasi un km.