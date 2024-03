L'Università di Torino e il boicottaggio di Israele dopo il blitz studentesco

Università di Torino, la decisione di interrompere i rapporti con Israele è un caso

L'Università di Torino è finita al centro della bufera mediatica per la decisione di boicottare Israele. La decisione dell'Ateneo è stata presa in seguito ad un vero e proprio blitz dei collettivi studenteschi, tutti schierati con Gaza. Il tema - si legge su Il Giornale - è sempre la guerra in Medio Oriente, scatenata da Hamas con l'attentato del 7 ottobre del 2023 contro i civili israeliani. Eppure a essere nel mirino degli studenti di estrema sinistra è solo la reazione di Israele. E via con le richieste di boicottaggio ai danni delle università dello Stato Ebraico, che per altro rappresentano un’avanguardia mondiale in diversi campi di ricerca. A Torino il blitz delle associazioni studentesche Cambiare Rotta e Progetto Palestina ha funzionato. Infatti dopo l’occupazione e l’interruzione di una riunione del Senato accademico è arrivata la resa.

L’Università del capoluogo piemontese ha deciso che non parteciperà al bando del 2024 per la cooperazione scientifica con Israele. Il boicottaggio è stato votato a maggioranza dal Senato accademico, che ha ritenuto non opportuno di proseguire con la collaborazione con gli atenei israeliani, alla luce degli sviluppi della guerra a Gaza. Ma la cosa più grave è che il no alle università di Israele è stato ispirato dai collettivi. Reagisce Stefano Parisi, presidente dell’associazione Setteottobre, nata per affermare il diritto di Israele a difendersi e per contrastare l’antisemitismo. Per Parisi - e lo riporta Il Giornale - la decisione dell’università di Torino "è gravissima e inquietante e ci riporta a un passato lontano che non avremmo mai voluto rivivere".