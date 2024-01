Coppie gay e benedizioni Speedy Gonzales: autogol che ridicolizza il Vaticano

Fossimo su "Scherzi a parte", ci sarebbe da ridere, ma le benedizioni Speedy Gonzales sono ciò che resta della Chiesa... Il commento

La banda bassotti che governa il Vaticano, ha risposto alla levata di scudi seguita alla recente dichiarazione 'Fiducia supplicans' che ha introdotto la possibilità di benedizioni alle coppie irregolari o dello stesso sesso. La lunga nota diffusa dal Dicastero per la Dottrina della Fede, a firma del cardinale prefetto Victor Manuel Fernández e del segretario monsignor Armando Matteo, avrebbe dovuto rigettare le tesi di chi aveva bollato il contenuto di 'Fiducia supplicans' - documento approvato dal Papa - come "eresia" o "blasfemia", e contemporaneamente rassicurare gli episcopati che hanno vietato ai propri sacerdoti di astenersi dal benedire coppie gay.

I passacarte del novatore Bergoglio, hanno precisato che la dottrina sul matrimonio non cambia, e che tali "benedizioni pastorali" devono "distinguersi chiaramente dalle benedizioni liturgiche e ritualizzate, ed essere soprattutto molto brevi, al massimo 10-15 secondi. Fosse ancora vivo, il ragionier Fantozzi, avrebbe commentato la rettifica con la stessa vibrante critica espressa dopo la visione della corazzata Kotiomkin. In parole semplici, o meglio, tragicomiche, i Mister Bean della corte bergogliana, si sono convinti che la soglia di 15 secondi, sia il tempo massimo di sopportazione per non far incazzare Dio. Fossimo su Scherzi a parte, ci sarebbe da ridere, ma le benedizioni Speedy Gonzales (che forse nè quaggiù nè lassù, nessuno ci nota) sono realmente uscite da ciò che resta di una Chiesa da piangere.