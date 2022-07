La Bignardi provoca sui social: "Vediamo se in lingerie mi danno un passaggio"

Daria Bignardi fa l'autostop ma nessuno si ferma. "In lingerie sarebbe andata meglio"

La giornalista Daria Bignardi ha denunciato sul suo canale Instagram di aver fatto l’autostop per 43 minuti in un'assolata via in salita con le borse della spesa, ma nessuno si è fermato.

“Mi sono chiesta come mai nessuno si fermi per dare un passaggio a una tizia che fa l’autostop con le borse della spesa" -si interroga la Bignardi- "Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I turisti sono stressati? Si ha paura del Covid? (quello sarebbe comprensibile: non avevo la mascherina). Alla fine dopo 43 minuti si è fermato un conoscente".

La giornalista però ricorda l’anno della Maturità: "Eravamo arrivate proprio a venti chilometri da qui in autostop, da Ferrara, in cinque ragazze con lo zaino. Lo zaino è più sexy della borsa della spesa, d’accordo, ma non credo che il tema sia quello, secondo me c’è una sorta di chiusura, di diffidenza, di timidezza e pigrizia diffusa nei rapporti dal vivo".

Infine la Bignardi lancia una provocazione, postando una sua foto in lingerie e chiedendo ai follower: "Adesso torno nel posto di stamattina vestita così, se mi danno un passaggio crollano tutte le mie teorie".