La compagna di Sallusti spegne le candeline: attacco di entusiasmo per lui

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti a Forte dei Marmi per il compleanno di lei

Patrizia Groppelli festeggia i suoi 49 anni a Forte dei Marmi. Come scrive Dagospia si nota il particolare “entusiasmo” del compagno Alessandro Sallusti, noto giornalista e direttore di Libero. Al momento dello spegnimento delle candeline, Sallusti stava al telefono e applaudiva maldestramente la sua compagna. Secondo il sito di D’agostino la Groppelli è in pole per la prossima edizione del Gf Vip.

GUARDA IL VIDEO DEL COMPLEANNO DELLA GROPPELLI

La relazione con Sallusti – come scrivono vari siti di gossip – sarebbe nata in seguito a un flirt tra l’ex marito della Groppelli e Daniela Santanchè, all’epoca legata sentimentalmente proprio a Sallusti.

