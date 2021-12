Festa in casa si trasforma in far west: due feriti. Poi il fuggi fuggi

Jesi, party privato finisce in rissa da far west: complice dell'alcol sarebbe stata la gelosia per una donna. Due feriti e minacce di morte

Risale a domenica sera, nel centro storico di Jesi, il party finito in rissa che ha fatto passare una notte di paura agli abitanti della cittadina in provincia di Ancona, nelle Marche. Verso mezzanotte una festiccuola in un appartamento di vicolo Tosi si è trasformata in far west. Protagonisti un gruppo di colombiani e un dominicano. A scatenare la baruffa non solo l'alcol, ingerito in quantità da tutti i partecipanti alla festa, ma anche la gelosia scattata per via di una donna, per la quale il "rivale" dominicano sarebbe arrivato in un secondo momento nell'appartamento per la "resa dei conti".

Rissa a Jesi, la miccia tra i colombiani e un dominicano

La miccia della rissa sarebbe stata la relazione di una donna colombiana con il dominicano. Minacce di morte sono volate contro i due, affinché interrompessero la relazione. Poi dalle parole si è passati alle mani. Calci, pugni e rumore di oggetti spaccati a terra, hanno riferito alcuni residenti svegliati di soprassalto verso mezzanotte e mezzo. La bagarre sarebbe andata avanti fino alle tre di notte. Qualcuno del vicinato allarmato dalla possibilità di un epilogo tragico ha poi chiamato il 112. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118. All'arrivo delle pattuglie e delle ambulanze alcuni hanno provato a fuggire. Il bilancio è di due feriti, entrambi ventenni e colombiani, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Urbani nella notte. I due feriti dopo la medicazione si sono allontanati dalla struttura nel tentativo di eludere le responsabilità di legge per l'episodio. Ma sono stati successivamente identificati e rintracciati, come il resto dei partecipanti alla festa. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica della vicenda.