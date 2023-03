La madre gli vieta di vedere gli zii. La Cassazione dà ragione ai parenti

Alla morte del padre gli vieta di vedere gli zii. La Cassazione dà ragione ai parenti

Dopo la morte del marito, come riporta la nota Codacons, la madre ha impedito al figlio di frequentare gli zii, parenti del defunto padre. Rispetto ad una situazione di questo genere si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 5097/2014 con la quale ha chiarito che in caso di morte di un genitore l'altro non può impedire la visita al figlio degli ascendenti dello scomparso.

Infatti, bisogna sempre preservare il diritto di vedere non solo i nonni ma anche gli zii, a pena di integrare una condotta pregiudizievole per il minore che, se reiterata nel tempo, può portare anche alla decadenza della potestà genitoriale.