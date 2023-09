La moglie di Kanye West paparazzata: lato B e nude look bollente- FOTO

La moglie di Kanye West sceglie un "nude look" per fare shopping a Milano, lui più "semplice": incappucciato con una tuta nera- LE IMMAGINI

Kanye West e la moglie danno spettacolo anche tra le vie dello shopping di Milano. Non è bastato lo scandalo avvenuto a Venezia , dove il rapper americano insieme alla neo moglie Bianca Censori sono stati beccati in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione sul Canal Grande ( ne abbiamo parlato qui ), ora anche nel quadrilatero della moda la coppia ha lasciato il pubblico senza fiato.

Kanye West e Bianca Censori in nude look a Milano. Foto: nssmagazine



Il rapper americano e la designer australiana hanno scelto, per trascorrere un pomeriggio di shopping a Milano, un look alquanto audace: lui ha optato per una tuta total black con il cappuccio della felpa alzato e una maglia arrotolata al viso (forse per non farsi riconoscere), lei invece ha preferito un abito completamente "nude". Calzamaglia e leggins color carne, scarpe chiare e un cuscino viola per coprire il seno. Insomma, abiti che è difficile non notare.

Kanye West e Bianca Censori in nude look a Milano. Foto: nssmagazine



