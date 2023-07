La Russa Jr, i pm vogliono sim e chat coperte. L'ira del padre della ragazza

La Russa, Jr, il padre della ragazza: "Nasconde qualcosa". I pm insistono su sim e chat

"Prendo atto della mancata spontanea consegna della sim del telefono coinvolto. Vista la delicatezza degli eventi, ritengo che questo fatto sia la dimostrazione di una volontà di nascondere qualcosa. Soprattutto da parte di chi predicava l’abolizione delle immunità parlamentari, come scritto sui giornali, figuriamoci davanti ad un asserito reato di violenza sessuale". Questa la posizione espressa dal padre della ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa per violenza sessuale, riportata da Repubblica.

"Ci sarà collaborazione", ha ribadito ieri Ignazio La Russa, incontrato da Repubblica vicino al suo studio legale. Intanto, secondo il Fatto Quotidiano, "la Procura di Milano resta intenzionata a chiedere l’a u t orizzazione alla giunta del Senato per ottenere non solo la sim, intestata allo studio legale La Russa amministrato dal figlio Geronimo e del quale ancora il presidente del Senato risulta socio, ma anche l’accesso a eventuali chat che pur coperte dall ’art. 68 della Costituzione sulle guarentigie dei parlamentari, saranno ritenute rilevanti ai fini dell’indagine".

Si tratta di un "passo però legato in modo decisivo ai risultati che arriveranno dall ’analisi del telefonino del ragazzo che, a differenza della sim, era nella sua “completa disponibilità". Sempre il Fatto Quotidiano sostiene che la destra sia preoccupata dalla vicenda. "Ad alimentare l’inquietudine il fatto che manchino precedenti di richieste di autorizzazioni di contenuto in tutto o in parte sovrapponibile approdate in questa e nelle precedenti legislature di fronte alla Giunte del Senato e della Camera. Il solo fatto però che più di qualcuno stia compulsando i casi che presentino una qualche analogia con quello di La Russa jr, dà la misura dello stato di pre-allerta".