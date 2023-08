La spia russa che operava in Italia. Scoperta dall'Fbi: 40enne insospettabile

Spia russa ricercata dall'Fbi. Così reclutava agenti per Mosca a Milano

L'Fbi cerca una spia russa che operava in Italia. Si chiama Natalia Burlinova e secondo le autorità degli Usa "inquinava le opinioni pubbliche occidentali". Si tratta di una elegante e insospettabile donna 40ennem che ha frequentato gli alti salotti italiani. Coltivato relazioni tra Mosca e Roma, senza far capire però di lavorare in realtà per il servizio di intelligence Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (Fsb), gli agenti più quotati del Cremlino. I primi a rendere il caso mediatico - riporta Repubblica - sono i giornalisti del New York Times, che venerdì scorso hanno pubblicato un rapporto dell’intelligence americana che denuncia la nuova strategia dell’Fsb per influenzare l’opinione pubblica occidentale.