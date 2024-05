La stretta sugli autovelox di Salvini diventa legge: ecco le nuove regole

La stretta sugli autovelox diventa legge: ecco cosa cambia

La stretta sugli autovelox diventa legge. Il testo del decreto contenente le nuove disposizioni in materia di accertamento e rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità, fortemente voluto dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale martedì 28 maggio ed entra in vigore praticamente nell'immediato.

Le principali novità introdotte dal decreto riguarderanno tre aspetti fondamentali: l'autorizzazione all'installazione degli autovelox, che dovrà essere rilasciata dal Prefetto territorialmente competente previa istruttoria delle Amministrazioni Comunali.

La cartellonistica stradale relativa alla presenza di dispositivi di rilevamento della velocità, la cui segnalazione dovrà essere più evidente e visibile. I limiti massimi di velocità che potranno essere rilevati, fissati in non più di 10 km/h oltre il limite previsto.

Come riporta Tgcom24, salvo deroghe gli autovelox non possono essere collocati su strade in cui limite è inferiore di 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice su quel particolare tipo di strada. In città stop all'occhio elettronico sotto i 50 km/h.

I Comuni avranno ora 12 mesi di tempo per adeguare la propria strumentazione e la relativa segnaletica alle nuove disposizioni contenute nel decreto legge.