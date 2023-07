La veggente di Trevignano non molla e accusa le istituzioni di blasfemia

Veggente di Trevignano, la signora Gisella non si arrende e passa al contrattacco: accusa le istituzioni di blasfemia

Insiste, persiste e non molla la sedicente veggente di Trevignano, la signora Gisella, che dice di vedere e di parlare con la Madonna. Lo fa dal lontano 2016 quando tutto cominciò. «Il 21 aprile, tardo pomeriggio, stavo con mio marito in casa, quando all'improvviso, mi sentii chiamare: “Figlia mia, figlia mia”». Il marito non sentiva nulla, però. «Rivolsi allora lo sguardo verso la Madonnina. Venni attratta da una luce e da una nuvoletta che piano piano prendeva sembianze. Era tutto ovattato. Ma vidi: aveva il manto celeste e il vestito rosa, bellissima».

La storia è abbastanza nota. La Madonna apparirebbe (solo a lei) in un campo vista lago di Bracciano. Ma sia il passato che il presente lasciano pesanti dubbi su tutta la vicenda.

Basti pensare che la veggente ha raccontato di uno stupendo miracolo e cioè la ormai famosa “moltiplicazione degli gnocchi” (non si tratta di uomini avvenenti, secondo la terminologia della Littizzetto) nel suo frigo casalingo. Un aiuto celeste –a suo dire- per i fedeli riuniti nella sua magione, qualcosa che avrebbe a che fare con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il Vaticano ha già contestato la veridicità delle apparizioni sebbene siano ancora in corso i lavori di una commissione ufficiale guidata dal vescovo di Civita Castellana.

