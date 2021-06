Royal Family, Lady Diana: una statua per ricordare "la Principessa del Popolo"

Non ci sarà il Principe Carlo, che con qualche frase di circostanza si è sottratto a un impegno che riteneva imbarazzante, ma ci sarà tutto il Regno Unito, almeno virtualmente.

L'inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, “la Principessa del popolo”, si annuncia come uno degli eventi più sentiti dell'anno, non solo per gli inglesi.

Il 1 luglio Diana Spencer avrebbe compiuto 60 anni, ma un tragico destino ha interrotto precocemente la sua vita nel tunnel dell'Alma a Parigi, nel 1997.

La sua terribile morte tuttora suscita dubbi e speculazioni: proprio nei giorni scorsi è emerso il fatto che Carlo è stato interrogato rispetto al famoso biglietto lasciato da Diana, nel quale paventava il rischio che il marito combinasse un finto incidente d'auto per eliminarla.

La sua relazione con Dodi Al Fayed, anchì'egli morto nello schianto, aveva messo in serio imbarazzo la Royal Family e questa circostanza è stata rievocata anche nella recente intervista-scandalo di Meghan Markle a Oprah Winfrey, nella quale si è parlato apertamente di razzismo, sia verso il compagno di Diana, sia verso il primo figlio di Meghan e Harry.

Il giovane esponente della famiglia Windsor si ritroverà fianco a fianco con il fratello William, dopo le burrascose discussioni delle ultime settimane legate proprio a Meghan e alla nascita della secondogenita Lilibet Diana.

Non ci saranno le mogli – anche la saggia Kate Middleton ha optato per una diplomatica assenza – e speriamo che non ci siano animosità, come al funerale del Principe consorte Filippo. L'intenzione è celebrare degnamente una figura che ha saputo rinverdire la popolarità della Royal Family anche negli anni più difficili e che per la sua instancabile opera di beneficienza e solidarietà verso i bisognosi è tuttora molto rimpianta.