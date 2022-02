Lecce, a 12 anni promessa sposa a un pakistano: la madre nei guai

Sposa bambina di 12 anni a Lecce, denunciata la madre: perde la potestà genitoriale

La madre che ha promesso in sposa la figlia di 12 anni al fratello del suo nuovo compagno pakistano è accusata dei reati di induzione matrimonio e violenza sessuale. La promessa di matrimonio sarebbe stata fatta in Germania, dove la madre della sposa bambina viveva da alcuni anni insieme al nuovo compagno.

La storia è venuta alla luce grazie al padre della ragazzina, a cui la vittima ha raccontato il piano della donna: la dodicenne doveva andare in sposa al fratello del nuovo compagno, un uomo di 22 anni. Il padre, originario di Lecce, ha riportato la bambina in Salento e qui ha attivato le autorità italiane che hanno agito in tempi rapidissimi. Dopo la denuncia, la procura dei minori di Lecce ha ottenuto dal Tribunale la sospensione della potestà genitoriale per la donna.

L'affido ai nonni paterni

Per la dodicenne è stato richiesto l’affido ai nonni paterni, con i quali vivono anche altri due figli della donna. La Procura ordinaria di Lecce ha avviato anche un'altra inchiesta per il reato di costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, abbandono di minore.

