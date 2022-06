Capuano, soldi da Romania e Kuwait. "Volo per Mosca pagato dai Servizi?"

Il nuovo consigliere di Salvini e i fari della Finanza

La Finanza sta svolgendo accertmenti su Antonio Capuano. Lo scrive il Fatto Quotidiano in edicola oggi: "I militari hanno acquisito i dati sui conti correnti italiani dell’ex deputato di Forza Italia, protagonista delle cronache politiche recenti per aver organizzato il viaggio a Mosca di Matteo Salvini (...). Oltre agli ultimi movimenti finanziari, le Fiamme gialle stanno anche analizzando alcune segnalazioni di operazione sospetta redatte dalla Uif di Banca d’Italia. Tra queste ce n’è una che mette in luce un particolare giro di soldi: 1 milione e 230 mila euro, arrivati in Italia in gran parte dall’estero, utilizzati nel 2020 da Capuano e dall’attuale compagna per acquistare una casa a Roma", sostiene il Fatto.

Secondo il Fatto Quotidiano, Capuano avrebbe ricevuto denaro in particolare da Romania e Kuwait. Si concentra su un altro elemento invece Repubblica: "Il punto più importante, per lo meno da un punto di vista politico, è però un altro. E riguarda una transazione da poche migliaia di euro eppure cruciale: il viaggio che Capuano stava organizzando per Matteo Salvini in Russia". Repubblica scrive che Capuano, "aveva acquistato i biglietti, secondo quanto ricostruisce la Verità, e non aveva fatto da solo: poiché c’era stato un problema con la sua carta di credito era corso in soccorso Oleg Kostyukov, il primo segretario dell’ambasciata russa. Come spesso però accade ai diplomatici di stanza all’estero, non si occupano soltanto di relazioni. Ma sono in realtà agenti dei servizi di intelligence. E nel caso di Kostyukov anche qualcosa di più: un figlio d’arte. Suo padre sarebbe infatti Igor Kostyukov, il direttore del Gru, il servizio militare russo, uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin", conclude Repubblica.

