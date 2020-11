Lele Mora ingaggia Angela da Mondello:firmato contratto per future pubblicità

Angela Chianello, diventata famosa per il video-tormentone sulla spiaggia di Mondello a Palermo in cui affermava che "non c'e' coviddi', ha firmato un contratto con l'ex agente dei vip Lele Mora "per eventuali future collaborazioni". Lo ha confermato lo stesso Mora. commentando un video apparso su la Repubblica.it spiegando che "si tratta di una signora che in quel famoso video manifestava solo una gioia di vivere e per questo e' stata oggetto di pesanti, eccessivi insulti".

Angela Chianello, ha spiegato Mora, ha ribadito che nel corso della pandemia ha rispettato tutte le regole imposte contro la diffusione del virus, anche se ha di recente girato un video in cui balla circondata da persone, circolato sul web, per il quale e' stata denunciata”.

“E' una casalinga - ha aggiunto l'ex agente dei vip - potrebbe essere testimonial di detersivi, prodotti per la casa". Per quanto riguarda la firma del contratto apparsa nel video, in cui entrambi non hanno mascherina di protezione, Mora ha spiegato che tutto si è svolto nel massimo rispetto delle regole anticoronavirus e che tutte le persone presenti erano state sottoposte a tampone. "E' una persona che ha sofferto tanto per una sua leggerezza - ha aggiunto Mora -: se dalla nostra collaborazione nasceranno rose ben venga, altrettanto se nasceranno spine, ma saranno solo rose".