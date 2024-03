Liliana incinta, i dubbi della cugina: "Il marito non ha mai detto la verità"

Liliana Resinovich incinta, i dubbi della cugina: "Il marito non ha mai detto la verità"

La notizia della gravidanza di Liliana Resinovich nei primi anni ’90, emersa grazie a una intercettazione ambientale, ha fatto riaccendere i riflettori sul caso della donna scomparsa da casa a Trieste e poi trovata morta dopo giorni in circostanze ancora non chiare. Notizia che è stata commentata dai vari “protagonisti” del caso proprio su Affaritaliani.it.

A parlare oggi, però, è stata la cugina di Liliana, Silvia, intervenuta nel corso della trasmissione “Mattino5”. “Probabilmente era figlio di Sebastiano e non di Claudio, ma io penso che il marito non voleva questo figlio, lui diceva che ne aveva già due”. “Noi sapevamo già all’epoca dell’aborto ma non sapevamo dell’intercettazione in cui Sebastiano dice che forse il figlio era di Claudio. Se lui sapeva di questa cosa quando ha fatto denuncia di scomparsa avrebbe dovuto dire agli inquirenti che Liliana forse frequentava un altro, invece lui quella sera ha bloccato il cellulare di Sterpin”.

La donna ha poi ricordato le testimonianze che parlano di forti litigi nella coppia, e chiede anche perché nessuno va a parlare con la ex moglie e gli amici di Sebastiano. E tornando sulla gravidanza: “Sebastiano ora dice che non sa se quel bambino era di Claudio, dice che loro non ne avevano parlato, ma è o una cosa o l’altra. Noi sappiamo che è così con lui, come gira il vento lui cambia le frasi. In questi 27 mesi lui non ha detto mai la verità”.