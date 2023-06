Linate, scalo con jet privati. Da Leclerc ai Coldplay: grand hotel del lusso

Linate, l'aeroporto per soli vip: lusso sfrenato e comfort di ogni genere

A Milano Linate non c'è solo il comune scalo ben noto a tutti i turisti, ma ne esiste un altro sempre all'interno dell'aeroporto "top secret" e accessibile solo ai vip o comunque a chi ha molti soldi. Si chiama "Prime" e più che uno scalo - si legge sul Corriere della Sera - sembra un grand hotel, visto il lusso che lo contraddistingue. Viale dell’Aviazione dista poco più di cinque chilometri dallo scalo turistico di via Forlanini. Ma non ha i contorni di un aeroporto, almeno per i frequentatori, il silenzio e i parcheggi liberi. La città del lusso attira anche i jet privati. Linate s’è piazzato al quinto posto in Europa per voli di top class ed è l’unico scalo del Continente che aumenta i flussi, con 110 movimenti giornalieri tra partenze e arrivi.