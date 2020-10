Lione, minaccia di farsi esplodere in stazione: presa

E' stata evacuata nel primo pomeriggio la stazione ferroviaria Part-Dieu a Lione per una donna che minaccia di farsi esplodere e mostra un involucro sospetto. Ne da' notizia il quotidiano locale, Le Progre's. Il traffico ferroviario e' stato totalmente interrotto e nessun treno ferma piu' a Lione. Secondo i media francesi la donna avrebbe gridato "Allah Akbar". E' in corso un intervento della polizia e degli artificieri. Secondo quanto si legge sul sito di "Le Progres", l'allarme bomba è scattato alle 14.27, quando la donna, che aveva con sé diverse borse sospette, ha minacciato di farsi saltare in aria al grido di "Allah Akbar". Alle 15 è intervenuta la Brigata anticriminalità Raid e l'unità degli artificieri. La donna sarebbe stata isolata su un binario e sono in corso verifiche per accertare se abbia con sé dell'esplosivo. E' stata fermata una persona "psicologicamente instabile", che aveva minacciato di far saltare in aria i suoi bagagli. Lo riferisce l'emittente radiofonica "France info". La donna che minacciava di farsi saltare in aria alla stazione di Lione 'Part-Dieu' e' stata fermata dai reparti antiterrorismo. Non e' stato ritrovato alcun esplosivo ma verifiche con artificieri e squadre cinofile sono ancora in corso. Secondo quanto si apprende da Bfm-Tv, la donna indossava il burqa e continuava a gridare "vi faccio saltare in aria".

🚨 Une opération de police est actuellement en cours à la gare @LyonPartDieu, avec un périmètre de sécurité.

🔴 ÉVITEZ LE SECTEUR

🔴 TRAFFIC @TCL_SYTRAL INTERROMPU

🔴 NE GÊNEZ PAS L'INTERVENTION DES FORCES DE SÉCURITÉ 👮👮‍♂️ pic.twitter.com/Yn2N0WOVU0 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 22, 2020