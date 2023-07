ll fiume Po restituisce il cranio di un Homo Sapiens arcaico

Homo Sapiens, rinvenuto dal Po il cranio di un esemplare arcaico

Il fiume Po ha restituito il cranio di un Homo Sapiens arcaico, probabilmente del Paleolitico, a Monticelli d'Ongina, nel Piacentino. Autore del ritrovamento Davide Persico, professore di Paleontologia dell'Università di Parma e sindaco di San Daniele Po, che definisce la sua scoperta "una scarica di adrenalina incredibile, un'emozione" anche perchè "avvenuta in modo del tutto causale".

"Mi trovavo a Isola Serafini, a vallo della confluenza col fiume Adda - racconta all'Agi - a fare birdwatching quando ho visto parte di un cranio umano composto da due ossa parietali e dall'osso occipitale. Ho capito subito che ero di fronte a qualcosa di importante.

L’episodio risale al settembre del 2022 ma è stato comunicato solo ora dopo una serie di passaggi che certificassero l'importanza del rinvenimento e l'inizio del progetto di ricerca che punta a ricostruire la 'storia' completa della persona a cui appartenne il cranio.

"Acamar" è il nome scelto per il cranio – e per il progetto - e deriva da quello dell'omonima stella. Infatti, "La costellazione Eridano - spiegano gli studiosi - ha la forma di un fiume la cui sorgente è indicata dalla stella Cursa. Si snoda verso sud in anse sempre più strette verso meridione seguendo varie concatenazioni di stelle deboli. Compie l'ultima ansa in corrispondenza della stella Acamar e termina infine con la brillante Achernar, la foce".

Acamar, un "tesoro storico" rinvenuto grazie alla siccità