Lo steward le porta via il gin tonic, la nonnina lo prende a sberle

La nonnina prende a sberle lo steward che le porta via il gin tonic

Uno steward è stato preso a schiaffi da un’anziana, su un aereo, quando le ha portato via il suo gin tonic. La donna è diventata all’improvviso aggressiva e ha colpito il ragazzo della compagnia aerea Jet2 sul volo diretto da Manchester a Rodi, in Grecia. Dal trambusto provocato, l’aereo è stato costretto ad atterrare a Monaco, in Germania. Qui la nonnina è stata portata via dalla polizia.

All'anziana era stato negato di avere dello champagne gratis

Gli schiaffi allo steward sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un volo già complicato. Appena decollati la donna aveva chiesto di avere dello champagne gratis, ma le è stato negato. Così, alla fine le hanno portato un gin tonic, ma non è servito a farla stare calma, quando un membro dell'equipaggio le si è avvicinato per toglierle il drink lei ha dato in escandescenze. Il personale ha cercato di calmarla, ma non ha funzionato. Un passeggero si è anche lamentato dicendo che la donna aveva urinato sulla sua poltroncina, prima di essere portata via da nove poliziotti.