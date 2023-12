Lo youtuber evita la cella. Solo 4 anni per Di Pietro: uccise un bimbo col Suv

Youtuber killer, Di Pietro verso il patteggiamento. La rabbia dei familiari di Manuel

Matteo Di Pietro potrebbe cavarsela con una pena molto leggera, l'udienza decisiva ci sarà a gennaio ma la procura sembra intenzionata ad accettare il patteggiamento a 4 anni chiesto dallo Youtuber. Parliamo del giovane che uccise un bimbo di 5 anni, lanciato a 124 chilometri orari con il suo Suv mentre filmava una "challenge". Di Pietro è accusato di omicidio stradale aggravato, ma la Procura di Roma sembra disposta - si legge su Il Giornale - ad accettare il patteggiamento per il 20enne alla guida della Lamborghini Urus sulle strade di Casalpalocco. Il 31 gennaio l’udienza in tribunale con la lettura della sentenza.

Lo youtuber - prosegue Il Giornale - potrebbe trascorrere il residuo di pena, sei mesi già scontati ai domiciliari, con l’affidamento ai servizi sociali. Una notizia che lascia sgomenti parenti e amici della famiglia di Manuel Proietti, la piccola vittima a bordo della Smart FourFour guidata dalla madre Elena Uccello, di 28 anni, assieme alla sorellina più piccola rimasta ferita nell’impatto. Di Pietro, al volante della Lamborghini, è l’unico per il quale viene emessa l’ordinanza di custodia cautelare mentre gli altri ragazzi, Gaia Nota sul sedile accanto al guidatore, Vito "Motosega" Loiacono e Marco "Ciaffa" Ciaffaroni, restano indagati in concorso tra loro. Una sfida idiota finita in tragedia per 4 youtuber del gruppo The Borderline.