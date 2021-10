Loggia Ungheria, quelle strane sottolineature sui verbali segreti di Amara

Fotografati da un pc e sottolineati col pennarello. Si tratta dei verbali secretati sulla Loggia Ungheria, che come spiega il Fatto Quotidiano che ha dato la notizia della loro fuoriuscita "hanno le caratteristiche di una copia di lavoro. E quindi: perché queste copie di lavoro – dobbiamo ipotizzare dei pm o della polizia giudiziaria – sono finite in mani sbagliate?" si chiede il quotidiano, che si concentra in particolare con le sottolineature del verbale del 14 dicembre 2019. Due sono molto particolari: viene cerchiata la data di nascita di Amara, correggendone il mese da ottobre ad aprile. (...) C’è un’altra sottolineatura bizzarra nella prima pagina, che evidenzia il canonico avviso che i pm rivolgono agli indagati: se parlerà di fatti che riguardano la responsabilità di altre persone potrà assumere la veste di testimone. E chi sottolinea evidenzia la seguente frase: “esclusivamente riguardo tali fatti”.

Perché ha corretto la data di nascita di Amara e sottolineato quest’ultima annotazione?" si chiede Il Fatto, che spiega come i fogli siano sottolineati per due volte sui lati "quando l’avvocato fa riferimento alla corrente “Magistratura Indipendente” e riferisce di Luca Lotti, Michele Vietti e della nomina del procuratore di Firenze". Il sospetto, conclude il quotidiano diretto da Marco Travaglio, è che i documenti siano usciti prima del 17 febbraio 2020, quando l'ex manager Eni "Vincenzo Armanna, durante un interrogatorio, sventola il foglio di un verbale di Amara reso appena un mese prima, l’11 gennaio, anch’esso secretato" conclude il Fatto Quotidiano.