Loredana Bertè ricoverata per un malore. Annullato il concerto di Roma

Loredana Bertè ricoverata per un dolore addominale. Annullato il concerto di Roma, fan divisi

Loredana Bertè è stata ricoverata per accertamenti in seguito a un malore. Il suo staff ha comunicato l'annullamento del concerto previsto per l'11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipandolo al 15 maggio. "Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale" la cantante 73enne "non potrà andare in scena", si legge nel comunicato ufficiale. Loredana Bertè si trovava già a Roma da domenica e "non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi anche per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto".

Intanto i fan si dividono sui social. I commenti sotto al post che annuncia il forfait sono di due tenori contrapposti. Da una parte c’è chi augura a Loredana Bertè una prontissima ripresa. Dall’altra chi, alla seconda data romana annullata dopo quella dello scorso anno, getta la spugna. “Dovreste rimborsare anche i viaggi e gli alberghi che le persone pagano per andare a vedere il concerto e vederselo annullato un’ora prima!”, si lamenta Giulia. Antonella è d’accordo: “Esatto… hotel, treni… soldi buttati”. Insomma, nemmeno la prospettiva di una serata romana fa passare la rabbia per lo show mancato. Vale anche per Christian che cerca informazioni sul rimborso del biglietto, ripromettendosi di non presentarsi al terzo appuntamento al Brancaccio. Poi c’è chi, magari avendo viaggiato meno, prova a rincuorarsi da sola. Come Laura: “Io il 15 maggio sarò nuovamente qui da Viterbo ma sappi che, in quanto tua fan ufficiale, non andrò via senza una tua foto e un autografo!”. “Nooo, ero qui davanti che ti aspettavo”, commenta Catia.

Infine un commento per il sunto finale: “Vabbè il posticipo del posticipo non mi era mai capitato finora. Ma ti aspettiamo fiduciosi che tanto prima o poi sto cavolo di concerto al Brancaccio lo farai”. Sperando che a Loredana Bertè non si applichi la regola del “non c’è due senza tre”.