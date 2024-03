Sinceramente di Annalisa, una canzone inno di libertà che conquista l'Italia

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua”, aveva raccontato Annalisa presentando il suo Sinceramente che ha spopolato in queste settimane dopo il terzo posto al Festival di Sanremo ed è già disco di platino.

Sinceramente di Annalisa, chi c'è dietro il successo del brano sanremese

Un successo nato dal talento di Annalisa, regina della musica pop italiana. E come tutti i grandi risultati una vittoria di squadra. Sinceramente è stato scritto e realizzato dalla 38enne cantante ligure con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Zef.

Sinceramente di Annalisa, il video ufficiale (coreografie di Simone Baroni)





Sinceramente, il video della canzone nato da un’idea di Annalisa e per la regia di Giulio Rosati

Styling Susanna Ausoni e coreografie di Simone Baroni

Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Zef, i 'tre moschettieri' dietro a Sinceramente di Annalisa e non solo

Davide Simonetta, noto anche con lo pseudonimo di d.whale, è musicista, compositore, arrangiatore e produttore. A Sanremo 2024 ha calato un tris d'assi: oltre a Sinceramente di Annalisa, ha scritto melodie e accordi sul testo di Geolier e poi ha prodotto insieme a Giuliano Sangiorgi il pezzo dei Negramaro ("Ricominciamo tutto’"). Andiamo indietro nel tempo sino al Festival 2023? Davide Simonetta aveva contribuito al trionfo di Due vite di Marco Mengoni, al Tango di Tananai.

E con Annalisa ha realizzato successi del calibro di Amour, Bellissima e Disco Paradise.

D'altra parte stiamo parlando di uno degli autori più richiesto nel panorama musicale italiano. Basti pensare che ha lavorato con big del calibro di Tiziano Ferro ed Emma Marrone, Dolcenera e Marco Carta, passando per Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Nek, Chiara Galiazzo, Francesco Renga, Deborah Iurato e Alessio Bernabei.





Sinceramente di Annalisa porta anche la firma di Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, che a Sanremo ha scritto anche per Emma ("Apnea") e Geolier ("I p’ me, tu p’ te"). Sue le parole di Tango di Tananai e Made in Italy di Rosa Chemical del Festival di un anno fa, ma anche canzoni regine dell'estate come Viola di Salmo e Fedez, Bellissima di Annalisa e La Dolce vita di Tananai, Fedez e Mara Sattei. Ricordate Mille (Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti) che spopolò nel 2021? Firma Paolo Antonacci.

Il terzo moschettiere di Sinceramente? Stefano Tognini, in arte Zef, professione disc jockey e produttore discografico italiano. Autore e produttore per artisti dell'hip hop italiano, tra cui Guè, Marracash, Rkomi e Ernia, e della pop rock, Elisa ed Emma, passando per le stelle della dance pop, come Annalisa ed Elodie. Da quasi quindici anni ha formato un duo con Marz, con il quale ha prodotto e scritto numerosi brani, tra cui il loro primo singolo Tilt (cantato da Annalisa e da La Rappresentante di Lista).





Annalisa e il look, Sinceramente... uno spettacolo grazie all'iconica stylist della musica italiana Susanna Ausoni

Ma Annalisa con il suo 'Sinceramente' ha vinto anche dal punto di vista del look (by Dolce&Gabbana). E qua applausi a Susanna Ausoni, iconica stylist della musica italiana (da Mahmood a Elisa, passando per Carmen Consoli a Irene Grandi, Francesco Gabbani, Dolcenera e Nek per fare qualche nome) e non solo, nonchè consulente d’immagine e imprenditrice. Una fuoriclasse del settore che, oltre alla rassegna canora con la cantante nata a Savona, in queste settimane ha anche preparato il tour europeo e quello americano di Laura Pausini (gran finale il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York).

