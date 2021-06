Caso Luana, c'è un altro indagato: il marito della titolare della ditta

Luana D'Orazio: per la morte della 22enne c'è un altro indagato: è il marito della titolare dell'azienda tessile di Montemurlo (Prato) dove il 3 maggio è avvenuto l'incidente sul lavoro.

Daniele Faggi sarebbe accusato degli stessi reati contestati alla moglie, Luana Coppini e al tecnico manutentore Mario Cusimano, cioè omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Faggi è indagato, si apprende, come amministratore di fatto della ditta e come addetto alla manutenzione dell'orditoio in cui è morta Luana. La contestazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, contestato anche agli altri due indagati, si riferirebbe alla presunta disattivazione di una fotocellula che regola l'abbassamento automatico del cancello di sicurezza dell'orditoio.

Nei giorni scorsi è stato interrogato Mario Cusimano, indagato in quanto anche lui manutentore nell'azienda: sarebbe stato ascoltato su aspetti tecnici relativi al funzionamento dei macchinari. Non è ancora stata sentita invece la titolare dell'orditura Luana Coppini. Secondo quanto emerso, il suo interrogatorio non sarebbe ancora stato fissato in attesa di conoscere gli esiti degli esami sulla memoria dell'orditoio, 'una sorta di scatola nera' che raccoglie alcune dati sull'attività del macchinario.