M5s, Grillo e il giallo del ricovero. Non sarebbe ancora stato dimesso

M5s, Beppe Grillo e il ricovero improvviso. Il mistero della doppia versione

Beppe Grillo è stato ricoverato qualche giorno fa per motivi ancora misteriosi. Ma ora la vicenda sanitaria del garante del M5s si tinge davvero di giallo, perché ci sono voci entrambe provenienti da ambienti vicinissimi a Grillo che dicono cose diametralmente opposte. Stavolta - si legge su Il Corriere della Sera - al centro del mistero ci sono le dimissioni dello showman ligure dall’ospedale di Cecina. Il fondatore dei Cinque Stelle è ancora ricoverato o no? "È tornato ieri sera a casa. Ci siamo sentiti prima e sta bene", ha detto l’avvocato Enrico Grillo, nipote del garante M5S.

Fonti vicine al garante, invece, parlano di un Grillo ancora ricoverato, in attesa di un via libera dei medici venerdì (al più tardi sabato). Ciò che sembra certo, invece, è che le condizioni non destano preoccupazioni. "Nulla di serio". Beppe Grillo è stato ricoverato all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dove si è presentato domenica scorsa dopo essersi recato al pronto soccorso per un problema.