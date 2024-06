Macellazione rituale, una pratica indegna che non possiamo più accettare

Macellazione rituale patriota, una pratica indegna che non possiamo più accettare. La denuncia dell'associazione "Gabbie vuote"

Nel paese dell'italianità e dei prodotti Made in Italy si continua ad accettare un rito estraneo alla nostra cultura, alla nostra religione, alla nostra coscienza: la macellazione rituale kosher e halal. Lo confermano i nuovi video e foto diffusi dall'associazione Gabbie Vuote ODV Firenze e da Mariangela Corrieri, presidente dell'ente, che oltre a denunciare il fatto si domanda:

"E' ancora necessario ammetterla nel nostro Paese? Non siamo ancora abbastanza patriottici da ritenerla un'invasiva imposizione esotica, straniera, abietta, primitiva, barbara, spietata... lontana da ogni senso di umanità (ammesso che l'Homo sapiens possieda umanità nel senso di benignità, equità, solidarietà, affabilità...)? E' tanto difficile cancellarla dalle nostre leggi?".

E ancora: "Proprio perchè abbiamo la freddezza, l'arroganza, l'iniquità, l'indifferenza di sopportare scene come quella della fotografia e del video che riusciamo ad accettare l'inarrestabile annegamento dei migranti anche bambini, la riduzione in schiavitù dei miserabili, il commercio di organi degli umani emarginati, l'estromissione delle popolazioni indigene dai territori di origine etc. I comportamenti aberranti e crudeli verso esseri senzienti distinguono l'uomo per la sua indegnità. Ma l'art. 9 della Costituzione italiana? Ma l'art. 13 del Trattato di Lisbona? Ma tutte le altre leggi (o pseudoleggi) europee e nazionali sul benessere degli animali? Ma... Tanti ma senza risposta. Ci auguriamo un approfondimento e una riflessione".